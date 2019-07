L’Apéro // L’art de Marion Siéfert // 02.07.2019

C’est l’heure de L’Apéro, la matinale qui ne dit pas son nom, auditrice. Tu es en bonne compagnie pour une heure, une heure calme, une heure voluptueuse, une heure délicieuse, une heure consacrée à l’art. Nous recevons Marion Siéfert, artiste associée à la Commune le Centre Dramatique Nationale d’Aubervilliers. Autrice et metteuse en scène des pièces Deux ou trois choses que je sais de vous, Le Grand Sommeil et cette année Du Sale !, elle se livre sur ses spectacles, leurs histoires et ses envies.

Ce long entretien est ponctuée d’un reportage sur les nouvelles nuits parisiennes avec Frédéric Hoquard, adjoint à la mairie de Paris chargé de la vie nocturne.

Présentation : Pitoum // Reportage : Sarah Fortin // Réalisation : Margot Page // Coordination & Web : Alexandra Delbot