L’apero // Késako le travail ? // / 09.07.19

A l’heure de l’apéro on avait dit qu’on ne parlait pas boulot !! Mais à l’antenne de Radio Campus Paris on n’a pas pu s’en empêcher. La question est posée : et toi qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Autour du micro 5 réponses différentes, 5 jeunes de 22 à 32 ans qui reviennent sur leur fraîche expérience professionnelle. L’occasion de revenir sur les espoirs que l’on a porté à notre vie professionnelle mais aussi sur le lien entre les études et le travail. Quel sens donne-t-on au travail ? Est-ce que notre vie à changer depuis qu’on prend des pauses cafés avec les filles de ressources humaines ? et surtout quels rôles les parents ont joués dans les choix professionnels

Entre copains on ne se cache rien et les cinq profils très différents autour de la table donnent un panorama du monde du travail tel qu’on le perçoit.

Au micro : Flore, Maxime, Alexandra, Antonin, Anna & Lou // Au boulot : Philip. Coordination : Alexandra Delbot // Web : Lou Hervier