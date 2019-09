L’apero – Dream Nation Festival

Ce soir on reçoit des représentants du Dream Nation Festival. Festival qui accueillera plus de 18.000 personnes aux docks de Paris et a la gare des mines.

Avec nous Charlotte Lafon, responsable des relations presse du festival, le duo « the bass society » composé de Dj Absurd et Background, ainsi que Sensifeel réel vétéran de son style.

On va décortiquer ce festival qui va faire bouger tout le nord de Paris, un vrai marathon ! Un marathon que l’on va présenter en détails !

On parlera aussi bien sur des artistes présents avec nous dans le studio et aussi de la culture rave !

Bref impliquez-vous ! ONE DREAM ONE NATION

Présentation : Mickaël BERNARD // Réalisation : Antonin SIMARD