L’apéro bulle // migrations & musiques contestataires // 11.07.19

Chaque jeudi soir de juillet, Radio Campus Paris est en direct du Poisson Lune, cette belle terrasse éphémère du Musée National de l’Histoire de l’Immigration. L’occasion de revenir sur l’exposition Paris – Londres, Music Migrations (1962 -1989), qui a lieu jusqu’au 5 janvier 2020.

Pour cet Apéro Bulle, l’équipe d’Histoire de cherche à comprendre le lien qui existe entre les migrations de Paris et Londres et certaines musiques contestataires. Pour cela, nous recevons Julien Le Gros, journaliste musical indépendant, Bouddha, rappeur camerounais, et Sylvain Pinot, une voix que vous connaissez bien puisqu’il est l’autre moitié de l’émission Hémisphère Sound.

Cette émission sera ponctuée de chroniques musicales. Yelena parlera du groupe anglais Everything but the Girl et Jonathan a choisi pour sa part de rendre hommage au père de la bossa, Joao Gilberto.

Présentation : Mylène // Co-interview : Martina Alteri // Chronique : Yelena Cornet, Jonathan Landau // réalisation : Jonathan Landau // Coordination & Web : Alexandra Delbot