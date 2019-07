L’apéro bulle // Football anglais & français // 18.07

Un Apéro Bulle spécial football ce soir. Mais rassurez-vous, ceci n’est pas une émission pour les puristes ! Ensemble on y ira de nos petites anecdotes, et décryptera les usages, les points de divergences et les rapports intimes qu’entretiennent les anglais et les français avec le ballon rond.

Comme chaque jeudi soir de juillet, Radio Campus Paris est en direct du Poisson Lune, cette belle terrasse éphémère du Musée National de l’Histoire de l’Immigration. L’occasion de revenir sur l’exposition Paris – Londres, Music Migrations (1962 -1989), un parcours immersif et chronologique dans l’histoire musicale de Paris et de Londres.

Mais il n’y pas que la musique qui réunit français et anglais, il y a aussi le foot, le vrai, football champagne ou “kick and rush. Ce soir nous parlons de supporters, pub et des plus beaux souvenirs de matchs avec Mathias Edwards, journaliste chez So Foot, Society, So Film et Doolittle.

Une émission riche de trois chroniques avec Erwan Duchateau et la fausse bonne idée qui lie la France et l’Angleterre dans le domaine du football. Ensuite, Léa Hurel reviendra sur ces animaux qui prédisent les scores des tournois internationaux. Et pour clôturer cette émission, Martin Bordrero nous expliquera pourquoi il faut absolument regarder la finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce vendredi 19 juillet.

Présentation : Lucas Aubry // Co-interview : André Sghinolfi // Chronique : Erwan Duchateau, Léa Hurel & Martin Bodrero // réalisation : Swann Blanchet // Coordination & Web : Alexandra Delbot