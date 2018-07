L’Apéro #6 – Au Service de la France & Revus et Corrigés // 10.07

Le meilleur service de renseignement du monde est de retour… En effet, jeudi dernier, a commencé sur Arte la diffusion de la saison 2 d’Au Service de la France, à raison de trois épisodes par semaine jusqu’au 26 juillet.

Et pour l’occasion, l’Apéro reçoit Jean-François Halin, créateur de la série qu’il co-écrit avec Claire Lemaréchal et Jean-André Yerlès, ainsi que Jean-Edouard Bodziak, interprète de Calot, agent en charge des renseignements sur les pays du bloc de l’Est, zone qu’il qualifie lui-même de… complexe.

Avec eux, on revient sur une saison qui fait un pas en 1961, où les agents « nickelés » se frottent notamment à l’indépendance de l’Algérie et la création de l’OAS jusqu’à la complexité de la Guerre Froide.

« Ça nous faisait marrer d’imaginer comment les événements de l’époque sont arrivés, que nos trois héros, par leurs intérêts personnels, leurs petites pingreries ou leur égoïsme, provoquent des événements mondiaux. »

Connaissiez-vous le terme « film de patrimoine » ? Si pour le CNC, il désigne tous les films sortis avant les années 2000, d’autres préfèrent dire d’un film qu’il rentre dans le patrimoine 10 ans après sa sortie: c’est cette limite qu’utilise Revus et corrigés ! Cette nouvelle revue trimestrielle, dont le premier numéro est sorti ce mois de juin, s’emploie à parler de restauration des vieux films, question qui se posait déjà en 1929 avec les films de Georges Méliès jusqu’à la résonance de The Dark Knight dans l’Amérique de Donald Trump en passant par la Corée du Sud et les pionnières du cinéma.

On en parle avec Marc Moquin et Eugénie Filho, respectivement rédacteur en chef et directrice de la publication de la revue.

« L’idée qu’on avait de parler de cinéma de patrimoine se devait d’être durable dans le temps, c’est à dire d’écrire des articles qui ne sont pas éphémères comme ceux d’internet. »

On retrouve aussi Philippine en direct du festival d’Avignon qui se balade dans les salles du IN comme du OFF ainsi qu’un nouvel épisode du Wonderful Pacific Blue Exquisit Queen, fiction estivale de Maxime !

Présentation : Charlotte Viguié / Interviews : Simon Marry / Chronique : Philippine R / Fiction : Maxime Fassiotti / Réalisation : Ugolin Crepin-Leblond