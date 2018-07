L’Apéro #4 : À l’abordage, matelots !!

Lorsque l’on parle des pirates, les premières images qui nous viennent à l’esprit sont des brigands épris de libertés, naviguant d’un océan à l’autre, enterrant des trésors sur des îles paradisiaques, faisant la fête jusqu’au petit matin sur des plages de sables blancs… Ce qui en fait un magnifique sujet estival pour notre Apéro.

Pour parler piraterie, nous avons reçu Capitaine Charly et Capitaine Sax, les auteurs des livres Le Trésor de Levasseur, une trilogie autour du pirate Olivier Levasseur, dont le deuxième tome est sorti le 6 juillet et s’appel L’Homme à la Barbe Noire. Mais ça n’est pas que ça Le Trésor Levasseur, c’est aussi la plus grande chasse au trésor de France, également organisé par nos deux invités du jour : Sept coffres dissimulés dans toute la France, retrouvable grâce à sept énigmes dissimulées au fil des trois livres !

En prime , malgré son absence, Simon nous a concocté un quizz spécial Pirates au Cinéma, et Charlotte, nous a offert une magnifique chronique sur les femmes pirates, souvent oubliées de l’histoire, mais tout aussi – et souvent plus – badass que leur compère masculins.

Présentation : Jacques Bouillié / Chronique : Charlotte Viguié / Réalisation : Charlotte Viguié / Quizz : Simon Marry

Pour retrouver Le Trésor de Levasseur

Site : https://www.letresordelevasseur.com/

Facebook : https://www.facebook.com/letresordelevasseur/