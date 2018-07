L’apéro #3 : Why The Robots et le top / flop des 20 ans de RCP !

Aujourd’hui, mercredi 4 juillet 2018, on prend l’apéro en très belle compagnie : en première partie d’émission, Yseult Le Goarnig est des nôtres pour parler de son premier film : WHY THE ROBOTS.

Conte poétique d’environ dix minutes, c’est un projet de court-métrage destiné aux festivals qui explore les ressentis d’une jeune femme conçue par insémination artificielle. Partagée entre fascination, souffrance et fierté pour le geste qui l’a fait naître, l’héroïne remonte le fil de sa propre naissance, convoquant le choix de sa mère et ses conséquences. Guidés par deux voix off qui se partagent le conte, des tableaux successifs s’enchaînent en musique sans visible couture, partant d’un rêve lancinant de maternité jusqu’à l’accession de l’enfant à son indépendance.

Il ne tient qu’à vous de donner vie aujourd’hui à Why the Robots. Une campagne de financement est en ligne : https://kengo.bzh/projet/1379/why-the-robots

Pour la suite de l’apéro, nous établissons avec quelques chips le top blurp, le top top, le top flop, le top chef, le top chiotte, le top choppe des 20 ans de Radio Campus Paris. Car oui, Radio Campus Paris sort d’un anniversaire bien arrosé, 20 dates dans 20 lieux différents ! Retour sur les meilleurs et pires moments de la radio la plus infatigable de la planète. Au moment des apéricubes, c’est Lucie qui nous rejoint sur le plateau pour un petit « Quoi faire en juillet ? » et on termine par se mettre bien avec quelques olives et la fiction de Maxime Fassiotti !

Enjoy !