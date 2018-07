L’Apéro #2 Les Françaises (et leur vagin) parlent aux Français

Il fait beau, il fait chaud, c’est l’heure de l’Apéro ! Et pour ce mois de juillet un peu spécial sur les ondes de Radio Campus Paris, les femmes s’emparent du mic. Pendant une heure, Charlotte et Nina se sont accaparées la bande FM pour parler de femmes, de corps féminin, de vagin, de clitoris.

Leur invitée était Margaux Collet, co-rapporteure du récent rapport « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical » du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, sorti le 29 juin dernier. Un bilan alarmant sur le sexisme qui sévit en toute impunité lors des consultations gynécos, des examens, des accouchements…

Le saviez-vous ? En fonction des maternités, le taux d’épisiotomies pratiquées lors d’un accouchement varie de 0,3 à 47 %. Pourquoi, on l’ignore. On a d’ailleurs peu de chiffres sur les différents types d’actes sexistes ou de violences que peuvent subir les femmes face à un gynécologue ou un obstétricien. Une méconnaissance que le HCE veut résoudre en invitant les instances publiques à lancer une grande enquête sur le sujet.

Le rapport formule aussi 26 recommandations pour mettre fin à ces violences. Informations claires et systématiques pour les patientes, formation des soignants au consentement et au respect des femmes, facilitation des poursuites en cas d’agression ou de violence sexuelles…

Pour compléter le sujet, Nina Faure nous a rejoint par téléphone ! Elle est l’auteure du documentaire « Paye (pas) ton gynéco » sur les violences gynécologiques, disponible sur Facebook et YouTube en accès libre.

Tout au long de l’émission, Nina, Charlotte, Lucie et Élodie sont venues pousser leur petit coup de gueule. Pour une fois, plutôt qu’un ministre ou un président, ce sont les Françaises qui parlent aux Français !

