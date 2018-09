L’apéro #10 – Agriculture Urbaine x Jardin 21 // 13.09

« La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. » Lao Tseu

Depuis quelques semaines déjà l’heure de la rentrée a sonné, mais Radio Campus Paris ne va pas laisser la déprime automnale vous emporter ! Pour ce 10ème apéro, on se met au verre et on vous emmène en classe verte. Une heure d’émission dans le super « Chill » Jardin 21 du parc de la Villette, pour se ressourcer au milieu de la ville.

Quoi de mieux que cette oasis citadine pour parler verdure et potager au milieu de la Ville ?

En première partie d’émission on a convié Damien Deville, expert sur le sujet, pour labourer le sujet avec nous. On a parlé potagers, ruches, nouvelles technologies. On s’est demandé pourquoi faire de l’agriculture urbaine et comment le faire ? Enfin bref, on a discuté, cogité et appris beaucoup !

Et puis, comme chez nous la rentrée à un goût un peu particulier, on a terminé en beauté …

C’était l’Apéro de départ de notre rédac’chef, notre copine, amie, collègue de bureau, de bistrot de fourchettes et surtout de micro !

On a donc fini en antenne libre et nostalgique …



Présentation et coordination : Tiana Salles //

Chronique : Simon Mary et Léa Capuano (avec la participation de tous super bénévoles de RCP !)



Réalisation : Ugolin Crépin-Leblond // Chroniques : Charlotte Viguié & Jack Bouillé // Coordination : Charotte Vuguié, Lou Hervier, Lucie & Nina Berltram // Web : Tiana Salles



Photo : Elsa Landard au micro // Quentin Mazarehis