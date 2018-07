L’Apéro #1 Créer, apprendre et aimer apprendre !

Plutôt Picon-bière ou menthe à l’eau ? Pas de préférence tu es le bienvenu à l’Apéro!!

Les vacances et l’été démarrent, mais on reprend le chemin de l’école pour questionner la pédagogie et la créativité ! Sonia Erahrd et Alexis nous font le plaisir d’ouvrir la saison d’été, et se prêtent aux interview informelles de l’Apéro. Alexis est un jeune professeur de Français dans un collège d’île de France. Sonia est actrice chantante, et partage tant au fils de ses créations que de ses formations. Alors qu’ont-ils à dire de la pédagogie ? Les diplômes sont sur-évalués, le numérique et internet remet en cause la transmission des savoirs, les pédagogies sont critiquées… et particulièrement par Ken Robinson qui nous alarme contre la perte de la créativité.

La conférence TED la plus visionnée parle justement du sujet qui nous réunit tous les 3, Alexis, Sonia, et moi même au micro de Radio Campus Paris. Le théâtre est pourtant un objet d’enseignement dont nos invités nous parlent justement, car l’oral est tout aussi important que l’écrit.

L’art du théâtre c’est l’art du présent et l’art de créer de la relation.

Sonia Ehrard.

Inviter les élèves à exprimer leurs singularité, est-ce le nouveau défi des pédagogues ?

L’apéro de ce lundi 2 Juillet c’est aussi l’occasion d’entendre le reportage d’Ines sur la pièce Mirad un Garçon de Bosnie mis en scène par Christophe Laluque, à découvrir au festival d’Avignon jusqu’au 27 juillet dans le OFF au théâtre artephile.

Justement! C’était un lundi ? c’était le premier apéro de la saison ! Pitoum est venu nous enchanter de sa chronique pour clore ce premier apéro de la saison.

Un été qui commence bien sur Radio Campus Paris.

Réalisation : Zoé Perron / Présentation : Lou Hervier / Reportage Inès Edel Garci / Chronique de Pitoum