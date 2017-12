Lab Out #3 : Sida, cherche ou crève // 11.12.17

Sida, cherche ou crève

Dans les années 80, les pédés, les putes, les toxico et d’autres s’engageaient dans les recherches contre le sida alors que les médecins restaient encore largement désemparés pour traiter les personnes séropositives. Pour cet épisode à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, on retourne en pleine explosion de l’épidémie pour comprendre comment et pourquoi le sida a permis la formation de patients-experts informés des toutes dernières nouveautés thérapeutiques, et comment la recherche médicale s’est réorganisée en conséquence.

Dépistage de militantisme thérapeutique avec Jean-Marc Bithoun, président d’honneur de l’association Actions Traitements qui défend l’information scientifique des malades et la participation active des patients dans leurs traitements, et Sébastien Dalgalarrondo, sociologue à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS-EHESS) et auteur de Sida : la course aux molécules, éditions de l’EHESS, 2004.

Image : extrait de Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée, 2013