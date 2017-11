Lab Out #2 : Serious Fun Science Games ? // 09.11.17

Serious Fun Science Games ?

Replier une protéine, fuir la guerre depuis la Syrie, développer l’ADN d’une bactérie, ou reconstruire une galaxie toute entière : de plus en plus souvent on nous propose de nous amuser à reproduire et comprendre la réalité. À mi-chemin entre le divertissement et l’apprentissage, jusqu’à quel point les jeux vidéos « sérieux » peuvent-ils rejoindre les activités scientifiques ? Chargement d’une nouvelle partie pour explorer les sciences dans les serious games.

Dans cet épisode :

Cyrielle Maurice, journaliste jeux vidéo pour Numérama

Raphaël Goujet, lead developer du jeu Hero.Coli et doctorant au Centre de Recherches Interdisciplinaires

