La Voix des mémoires, l’émission des élèves du Lycée Victor Duruy

Les 5 et 11 avril, les élèves de Terminale du lycée Victor Duruy de Paris ont enregistré une émission Les Voix des mémoires, où ils racontent et commémorent le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda.

A cette occasion, ils ont interviewé Florent Piton, historien et auteur de Le Génocide des Tutsi au Rwanda, aux éditions La Découverte, Patrick de Saint-Exupéry, journaliste présent au Rwanda lors du génocide, et Thimotée Brunet-Lefebvre, doctorant en sciences sociales et spécialiste du Rwanda.

Un atelier animé par Mathilde Vinet et Hugo Passard en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et la Maison du Geste et de l’Image.

Remerciements à Anne Anglès, professeure d’histoire-géographie au lycée Victor Duruy.