La Voix de son Maître #1 | Les dauphins militaires parlent-ils anglais ?

Pour cette première émission, nous nous intéresserons aux programmes d’apprentissage de l’anglais aux dauphins développés par les Etats-Unis et l’URSS dans les années 60.

Guerre froide, LSD, dépassement des limites entre l’homme et l’animal, ce soir, nous nous demanderons si les dauphins militaires ont véritablement appris à parler anglais.

A lire et à écouter pour approfondir :

Un animal doué de raison – Robert Merle

Pourra t-on un jour parler la langue des dauphins ? – Une conférence de Denise Herzing d’une durée de quinze minutes : https://www.youtube.com/watch?v=CQ5dRyyHwfM

Programmation musicale :

Don’t worry baby – Beach Boys

Concerto pour une Voix – Saint-Preux

So Long and Thanks for All the Fish – version jazz – Neil Hannon

Le mois prochain, nous nous intéresserons à la langue des signes et aux singes.