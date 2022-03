La tuture à papa – Volkswagen Golf

Lundi 28 mars à 18h54, la tuture à papa s’intéressera à la Volkswagen Golf

Commercialisée depuis 1974 sous 8 générations et vendue en plus e 30 millions d’exemplaires, la Golf est une incontournable de chez Volkswagen.

Depuis le premier modèle, de la taille d’une citadine, la Golf a grandi, grossi, et à largement gonfler son prix. Elle a existé en cabriolet, break, monospace et, plus récemment, électrique.

Mais de façon constante, elle a conservée une image tenace, l’image d’une voiture « pour homme » qui souhaite avoir une voiture qui dit « je suis viril ». C’est sans doute pour ça que tous les conducteurs de Golf ont la même façon de conduire.

La Golf n’est pas qu’une image, son comportement routier et sa fiabilité, parlent pour elle. Mais fort heureusement, le principal argument de vente n’est plus celui de sa vitesse, comme cela a pu être le cas, dans les années 80, lorsque, lâchée en plaine vitesse sur des petites routes, la puissante et légère golf GTI a pu rendre des destins funestes.

Auteur : Maxime Fassiotti