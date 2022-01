La tuture à papa – Peugeot 306 – lundi 31 janvier 2022

Lundi 31 janvier à 18h54, La tuture à papa s’intéressera à la Paeugeor 306

En 1993, Peugeot commercialise une nouvelle compacte dont la ligne n’est pas sans rappeler celles de ces petites sœurs 106 et 205. Durant 8 ans, vous pouviez conduire des 306 3 portes, 5 portes, 4 portes, cabriolet, sportive et break.

Solide et fiable, la 306 a été restylée en 1995, 1997 et 1999. Au fur et à mesure du temps, son image a évolué. D’une voiture banale est elle vite passée à une voiture jeune et sportive.

La 306 est une bonne voiture que l’on peut encore croiser sur les routes avec, souvent, un kilométrage très élevé, gage de sa qualité. Pas aussi iconique que la 205, elle fut un peu oubliée et n’est pas encore aussi mythique.

Auteur : Maxime Fassiotti