les enfants du centre de loisir Victor Hugo ont enregistré l’émission » la team 10 12″ lors de la fête de la ville de Bobigny le 15 juin. Ils ont enquêté sur les écrans , téléphones, tablettes, ordinateurs. en bonus de la musique et des onterviews faites sur place. un grand merci au service Jeunesse de la Ville de Bobigny, et notamment Sabrina et Amadou