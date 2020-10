La Séance du Dimanche H.S. #1 – Les étoiles du documentaire

Avant-propos : cet épisode a été enregistré le 24 octobre, avant que n’entrent en vigueur les mesures de reconfinement. Le Festival des étoiles du documentaire est donc malheureusement annulé … Cependant, il subsistera grâce à la reprise de 4 documentaires sur la plateforme Tënk.fr et à la circulation de certains films dans les structures faisant partie du réseau national de La Cinémathèque du documentaire. Enfin, dès la réouverture du Forum des Images, les 30 films qui devaient être projetés seront visibles pendant un an sur les postes mis à la disposition du public.

Notons aussi que parmi les films dont nous débattons, Le Grand bal et Le Procès contre Mandela et les autres sont disponibles en DVD, Blu-ray et VOD, et Selfie est disponible gratuitement sur le site d’Arte jusqu’au 19 novembre !

Premier épisode hors-série de La Séance du dimanche ! En collaboration avec la SCAM, nous vous proposons une émission entièrement consacrée au Festival des étoiles du documentaire. Nous avons ainsi sélectionnés 8 films parmi la sélection du palmarès 2020 pour en parler avec notre bonne humeur habituelle – et les jeux qui vont avec :

Falconetti de Paul Filippi

Selfie d’Agostino Ferrante

Delphine et Carole de Callisto McNulty et Geronimo Roussopoulos

Torture propre d’Auberi Edler

Vacancy d’Alexandra Longuet

L’Etat contre Mandela et les autres de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

Retour à Kigali de Jean-Christophe Klotz

Le Grand bal de Laetitia Carton

Nous remercions chaleureusement la Société des Civile des Auteurs Multmédia pour leur confiance, et nous espérons que nos analyses vous donnerons envie de voir cette poignée de films !

Bonne écoute

La Séance du Dimanche est une émission proposée par le collectif Vitamine Ciné, composé de Louis Vallet, Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h et Adeline Boulard. L’émission H.S. n°1 a été enregistrée au studio de Radio Campus Paris, avec Victor Benham à la réalisation, et Serge Santaliestra s’est occupé du mixage.