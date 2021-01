La Séance du dimanche #8 – Notre filmothèque idéale

Toujours à distance, toujours sans studio, l’équipe de Vitamine Ciné est réunie virtuellement, toujours pour parler de cinéma ! Au programme, nous commencerons donc par un retour sur les films qui nous marqués, en bien ou en mal cette année, avant d’enchaîner sur un traditionnel petit jeu cinéphile. Ensuite, nous allons établir notre filmothèque idéale, en tout cas pour chacun d’entre nous, et rendons à César ce qui appartient à Antoine Guillot, c’est une idée qui nous vient tout droit de l’excellente émission Plan Large sur France Culture. Enfin, nous conclurons l’émission du mois en revenant sur la question des musiques de films, abordée en décembre dernier, avec un spécialiste de la question, Benoit Basirico.

