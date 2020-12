La Séance du dimanche #8 – La playlist du dimanche

Nouvel épisode de La Séance du dimanche, et une fois n’est pas coutume, le confinement nous a poussé à adopter un format différent de l’habituel !

Dans cette huitième émission, écoutez ainsi La Playlist du dimanche : une sélection de musiques de films que nous vous présentons, parfois accompagnées d’archives, parfois mises en regard d’autres morceaux. En fin d’émission, nous vous proposons nos recommandations, avec d’un côté nos œuvres de noël préférées (et pas toujours les plus évidents !), et de l’autre les films pour lesquels nous allons nous précipiter à la réouverture des salles… Quand elle aura lieu.

La Séance du dimanche est une émission du collectif Vitamine Ciné : Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h, Adeline Boulard et Louis Vallet. Cet épisode a été enregistré le 6 décembre 2020, et a été mixé par Serge Santaliestra.

Liste des musiques :

What a life de Scarlet Pleausure (Drunk, 2020)

Hey Bulldog des Beatles (Yellow submarine, 1968)

This is time for tomorrow de The Kinks (The Darjeeling limited, 2007)

A well respected man de The Kinks (La femme de mon frère, 2019)

Sirba de Vladimir Cosma (Le Grand blond avec une chaussure noire, 1972)

Au service de sa majesté de John Barry (Au service de sa majesté, 1969)

Les Indestructibles de Michael Giacchino (Les Indestructibles, 2004)

No Smoking Orchestra de Bubamara (Chat noir, chat blanc, 1998)

Everybody needs somebody de The Blues Brothers (Les Blues brothers, 1980)

Final duel de Ennio Morricone (Il était une fois dans l’ouest, 1969)

The Middle of the world de Nicholas Britell (Moonlight, 2016)

Touch-a touch-a touch me de Richard O’Brien (The rocky horror pictures show, 1975)

Les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand (Les Parapluies de Cherbourg, 1964)

Over the rainbow par Judy Garland (Le Magicien d’Oz, 1939)

Happy days are here again par Judy Garland et Barbra Streisand (émission The Judy Garland show, 1963)

Mandy de Barry Manilow (Too old to die young, 2019)

Porque te vas de Jeantte (Cria Cuervos, 1974)

Supernature de Cerrone (Climax, 2018)