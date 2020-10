La Séance du Dimanche #7 / La jeunesse au cinéma

La Séance du dimanche saison 2, c’est parti !

Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouvelle formule. Au lieu de se caler sur les sorties cinéma pour y dégager des grands thèmes, nous allons nous baser sur des films proposés par nous-mêmes, et choisis par tirage au sort à la fin de chaque émission. En l’occurrence, premier épisode oblige, c’est vous qui avez décidé laquelle de nos quatre propositions sera au cœur du débat, et malgré une finale très serrée, c’est le film d’Adeline qui a gagné. Voici donc un épisode consacré aux teen-movies, et à la jeunesse au cinéma en général, puisque le film du jour est La folle journée de Ferris Bueller.

La jeunesse étant une source intarissable de sujets, présente dans des films de genres très différents, le débat sur le film de John Hugues nous emmène peu à peu à parler de la manière dont l’adolescence en général est mis en scène au cinéma. De La Fureur de Vivre à Grease en passant par Mektoub my Love et Les 400 coups, on espère que ce panorama vous donnera envie de revoir plein de (plus ou moins) grands films !

Et même si cette formule est moins « découpée » que lors de la saison précédente – pour laisser plus de temps à la discussion, on garde tout de même le temps pour un petit jeu, et pour quelques recommandations … Avant de finir en tirant en sort le film qui sera débattu lors de l’émission suivante.

D’ailleurs on revient très vite, pour une émission spéciale en partenariat avec le Festival des étoiles documentaires de la SCAM, seulement en podcast le vendredi 6 novembre, puis pour l’émission régulière le 15 novembre.

Bonne écoute, et n’hésitez pas à nous suivre et à nous envoyer des messages sur notre compte Instagram : @vitamine_cine !