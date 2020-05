La Séance du dimanche #4 / Le cinéma aux temps du confinement

Enregistré à distance, ce nouvel épisode de La Séance du dimanche tourne autour de la question du huis clos : d’innombrables cinéastes ont tenté de raconter une histoire entre quatre murs, sans pour autant que les films qui en résultent ne soient que des pièces de théâtre filmées. Enfermer un personnage dans une pièce, ou dans un lieu clos, semble être un excellent moyen de sonder son esprit ; et lorsque, par bonheur ou pas, plusieurs personnes sont bloquées ensemble, c’est la relation aux autres qui est souvent au centre. En plus d’un débat et de deux pastilles consacrées à des films représentatifs du huis clos, nos chroniques individuelles sont toujours présentes, avec les désormais cultes On Rembobine et La Playlist du dimanche !

En fin d’émission, nous discutons des diverses offres pour voir le cinéma en SVOD : de la Cinetek à Mubi en passant par les inévitables OCS et Netflix, tout le monde y trouve t-il son compte ? Incidemment, nous concluons en recommandant quelques films est séries qui nous tiennent à cœur.

