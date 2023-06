La Séance du dimanche #34 : La dernière séance – 18/06/23

Après plus de trois ans sur les ondes de Radio Campus Paris, une trentaine d’émissions régulières, des hors-séries, une quotidienne cannoise, et une bonne centaine d’œuvres évoquées, l’aventure de La Séance du dimanche arrive à son terme. L’occasion d’un dernier tour de piste d’une heure trente, pour évoquer quatre derniers films de grands cinéastes : Tabou de Friedrich Willem Murnau, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Le Sacrifice d’Andrei Tarkovski, et Vivement Dimanche ! de François Truffaut. Avec évidemment un infernal « Trivial Pursuit » en début d’émission, et quelques recos pour la conclure.

N’hésitez pas à rester abonnés à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes, et à suivre notre page Instagram, car rien n’empêche de nouvelles aventures radiophoniques et cinéphiles dans un futur proche… Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par Nicolas Santaliestra, Adeline Boulard, Louis Vallet, et Joanna Lafond. Victor Benhamou s’est occupé de la réalisation et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 10 juin 2023.