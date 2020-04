La Séance du dimanche #3 / Good Morning, Vitamine Ciné !

Pour ce mois d’avril, La Séance du dimanche s’adapte au confinement que connaissent les Français – et plus ou moins la moitié de la planète. Nous avons ainsi demandé à vous, les auditeurs, de nous envoyer des messages vocaux avec des recommandations de films et de musiques. Une émission collective donc, qui on l’espère, saura vous donner des envie de découvertes et de redécouvertes !

Toute l’émission ayant été enregistrée avec des téléphones portables, nous nous excusons du son global – bien que le côté artisanal ait un certain charme ! N’hésitez pas à nous suivre et à faire vos retours sur Twitter (@CineVitamine) et sur Instagram (@vitamine_cine).

En plus de vos recommandations et de vos musiques, les autres membres de Vitamine Ciné seront aussi de la partie, pour leurs chroniques habituelle. Vous pouvez ainsi retrouver :

On rembobine, avec Louis qui vous reccomande La Nuit des morts-vivants de George Romero ;

La Playlist du dimanche, par Adeline, qui vous démontre que chanter seul est une activité tout à fait recommandée ;

Une Chronique en immersion de Lucas, pour qui le confinement est un moyen d’expérimenter un de ses films favoris ;

Enfin, Nicolas commente tout au long de l’émission vos recommandations, tel le Robin Williams de Good Morning Vietnam.

Et puisque l’émission s’est faite grâce à tous nos amis et proches, fidèles auditeurs ou pas, encore une fois MERCI à vous ! Voici toutes vos recommandations :

Oliver : Il était une fois le Bronx / Ain’t that a kick in the head

Patricia : Voyage au bout de l’enfer / Can’t take my eyes off you

Iris : Melancholia / Bang bang

Léo : Inception / Ray Liotta

Elias : La fille du puisatier / La lettre

Agathe : Immitation game / Get down Staturday Night

Clara : Les évadés / La belle vie

Lorane : Billy Eliott / Tout Brassens

Célia : Un sac de billes / T’es mon tout

Maxime : La grande belleza / Si j’avais un marteau

Hugo : L’aile ou la cuisse

Mehdi : Kika / Only lovers left alive

Elona : Virgin Suicides / Le château ambulant

Chjar : Portrait de la jeune fille en feu / Never Le Nkemise

Paul : The Darkest hour

Annie : For Sama

Adélaïde : La femme de mon frère

Thibault : Hansel et Gretel

Paul : Turf

Mathilde : High School Musical

Blandine : Portrait de la jeune fille en feu / Orphans of the storm

Elvire : La planète interdite / Mystery of love

Clémence: Okja / What a feeling

Aude : Willy Ier / The demon dance

Anne Laure : Le grand bleu / L’étrange noël de Mr Jack

Nouwass : Docteur Zhivago

Tom : 9 mois fermes / A real hero

Nicole : Le premier jour du reste de ta vie

Christine : Eve / Ascenseur pour l’échafaud

Antoine : Jurassic Park

Juliette : Écrire pour exister / Love Waltz

Serge : Printemps été automne hiver … Et printemps / You must believe in spring

Joel : Mamma Mia / The pina colada song