La Séance du dimanche #29 : le bilan de 2022 – 29/01

Quoi de mieux pour commencer l’année que de faire le bilan de celle qui vient de s’écouler ? Notre première émission de 2023 est ainsi dédiée à tout ces films qui nous ont touchés, fascinés ou déçus en 2022. Nous nous projetons aussi dans l’année qui vient, avec tous les longs-métrages que nous attendons en 2023 !

Musiques : If I can dream d’Elvis Presley et Naatu naatu de M. M. Keeravani.

Rendez-vous le 26 février pour une émission consacrée à l'année 1998, pour fêter les 25 ans de Radio Campus Paris !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par Nicolas Santaliestra, Adeline Boulard, Louis Vallet, et Joanna Lafond. Victor Benhamou s’est occupé de la réalisation et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 14 janvier 2023.