La Séance du dimanche #25 : Ghost in the shell et ses fantômes – 09/10/22

C’est la rentrée pour la Séance du dimanche ! On accueille d’ailleurs dans notre équipe Joanna, et c’est un film de son choix, adoubé par nos auditeurs, qui ouvre le bal : Ghost in the shell. Nous débattons ainsi autour du film culte de Mamoru Oshii, mais aussi du manga dont il s’inspire, sans oublier ses suites, et son oubliable remake américain.

Programme musical : M01 Chant I – Making of Cyborg de Kenji Kawai & Moonage Daydream de David Bowie.

N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram (@la_seance_du_dimanche), et à écouter nos précédentes émissions, disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. Rendez-vous le 28 octobre pour une émission consacrée au Festival Vrai de vrai, en partenariat avec la SCAM.

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par Nicolas Santaliestra, Adeline Boulard, Louis Vallet, et Joanna Lafond. Victor Benhamou s’est occupé de la réalisation et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 1er octobre 2022.