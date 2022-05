La Séance du dimanche #22 : Le Bon, la brute, et le cinéma coréen – 01/05/2022

Le Bon, la brute, et le cinglé : dès le titre, on sait que l’hommage au film de Sergio Leone va explorer des territoires inattendus. Rien de moins qu’un western oriental dans la Mandchourie des années 1930, qui canalise de nombreuses qualités (et défauts ?) de la nouvelle vague du cinéma coréen. Le film de Kim Jee-Woon, qui nous divise, est aussi l’occasion d’aborder brièvement ce pan d’un cinéma national riche et généreux, qui sait régulièrement se réinventer.

En première partie, nous discutons aussi de deux sorties cinéma récentes, The Batman de Matt Reeves et Bruno Reidal de Vincent Le Port, ainsi que de la carrière d’un acteur qui, lui, nous met tous d’accord : le fascinant Tom Cruise ! Sans oublier le traditionnel jeu, et nos recommandations en fin d’émission.

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Adeline Boulard, Louis Vallet, Lucas Créac’h et Nicolas Santaliestra. Victor Benhamou s’est occupé de la réalisation et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 9 avril 2022.