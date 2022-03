La Séance du dimanche #20 / Paprika, feat Maï du Breakfast Club ciné-club

En quatre films, Satoshi Kon a su s’imposer comme un cinéaste majeur de l’animation japonaise – et du cinéma tout court. En compagnie de Maï, membre du ciné-club Breakfast club, nous revenons sur son Paprika, film-somme et hypnotisant, avant d’évoquer le reste de sa filmographie. Jeu et musiques sont au programme, ainsi qu’un incontournable hommage au regretté Douglas Trumbull !

Paprika sera diffusé le 15 mars à 20h30 au cinéma Le Brady, en compagnie de Pascal Alex-Vicent, réalisateur du documentaire Satoshi Kon, l’illusionniste. Retrouvez le Breakfast Club ciné-club sur le page Instagram : @breakfastclub.cineclub.

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Adeline Boulard, Louis Vallet, Lucas Créac’h et Nicolas Santaliestra. Victor Benhamou s’est occupé de la réalisation et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 12 février 2022.