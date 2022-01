La Séance du dimanche #18 : notre cocktail 2021

Une année particulière vient de se terminer, l’occasion pour l’équipe de La Séance du dimanche d’en faire le bilan. De nos tops à nos flops, des blockbusters aux films plus confidentiels, en passant par les séries, les documentaires ou l’animation, une heure et demie n’est pas de trop pour passer en revue tous les films qui nous ont marqués en 2021… Et ceux qu’on attend en 2022 !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Adeline Boulard, Louis Vallet, Lucas Créac’h et Nicolas Santaliestra. Serge Santaliestra s’est occupé de la réalisation et du mixage. Épisode enregistré le 11 décembre 2021.