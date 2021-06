La Séance du dimanche #15 : été, alcool et blockbusters

L’été est enfin arrivé, et le beau temps a accompagné la réouverture des salles de cinéma. Pour ce dernier épisode de la saison, nous avons vu les choses en grand, avec deux heures d’émissions consacrées à l’été. Au menu ce soir : une discussion autour de l’alcool au cinéma, une FAQ, les blockbusters de notre enfance, et enfin un débat sur nos films fétiches parlant de l’été. Un beau programme donc, qui sera bien entendu rythmé par des jeux et des musiques de circonstance !

N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram (@vitamine_cine), ni à vous abonner sur Spotify et toutes les plateformes de podcasts pour retrouver nos précédentes émissions, et ne pas rater les suivantes. Rendez-vous cet été pour des épisodes spéciaux à Cannes, et dès la rentrée pour une nouvelle saison sur Radio Campus Paris !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Louis Vallet, Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h et Adeline Boulard. Victor Benhamou s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 5 juin 2021.