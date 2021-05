La Séance du dimanche #13 : Borat et les documenteurs

Dans cet épisode #13, nous débattons sur le faux-documentaire Borat, et sur le cinéma de Sacha Baron Cohen en général : que peut-on y voir au-delà de la simple farce ? La discussion finit ainsi par évoquer le genre du « documenteur », de Spinal Tap à Blair Witch en passant par C’est arrivé près de chez vous et le youtubeur Loris Giuliano ! En plus d’un petit hommage à Serge Reggiani, il y est aussi question d’un jeu d’une difficulté pour l’instant inédite dans notre émission, un Trivial Pursuit édition Genius, sorti tout droit du passé… Un bien beau programme donc, garanti sans fausses moustaches.

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Nicolas Santaliestra, Adeline Boulard, Lucas Créac’h et Louis Vallet. Victor Benhamou s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 17 avril 2021.