La Séance du dimanche #12 : Jean-Pierre Melville et Le Cercle rouge

En ce mois d’avril, nous nous intéressons à un cinéaste français qui a inspiré des générations de réalisateurs et de cinéphiles du monde entier, devenu véritablement immortel à travers ses films. Alors préparez votre stetson et vos lunettes de soleils, nous entrons dans un monde parcouru d’hommes solitaires et de boites de jazz fantasmées, celui de Jean-Pierre Melville ! Avant d’évoquer en longueur son Cercle rouge, nous rendons un hommage au grand Bertrand Tavernier cinéaste ambitieux et fervent cinéphile qui nous a quitté en mars dernier. Au programme, en plus de débats dans la bonne humeur, nous inaugurons encore une fois un nouveau jeu, et donnons quelques recommandations culturelles.

N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram (@vitamine_cine), ni à vous abonner sur Spotify et toutes les plateformes de podcasts pour retrouver nos précédentes émissions, et ne pas rater les suivantes. Rendez-vous le 2 mai pour un nouvel épisode !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Louis Vallet, Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h et Adeline Boulard. Victor Benham s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 3 avril 2021.