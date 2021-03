La Séance du dimanche #11 – Réalité, le cinéma de l’absurde

Pour cette 11éme émission, nous avons décidé de nous plonger dans un univers où l’absurde règne en maître, où les règles auxquelles nous sommes habituées n’ont pas lieu d’être, et dans lequel la réalité n’est qu’une petite fille qui découvre une VHS dans les entrailles d’un sanglier. Bienvenue dans l’univers de Quentin Dupieux, et plus particulièrement dans son film Réalité ! Au programme : un débat sur le film, une éloge d’Alain Chabat, des anecdotes croustillantes, et bien d’autres surprises…

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Louis Vallet, Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h et Adeline Boulard. Victor Benham s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 20 février 2021.