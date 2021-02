La Séance du dimanche #10 – Blade Runner et ses répliquants

Déjà un an d’émissions pour La Séance du dimanche ! Pour ce 10ème épisode, nous sommes de retour en studio pour parler de Blade Runner, qui avait été tiré au sort lors d’une précédente émission. Cela va nous permettre de parler pendant près d’une heure du film en lui-même et de sa suite, mais aussi de notre rapport à la science-fiction, et au cinéma de Ridley Scott. Au programme aussi, un blind-test, des recommandations, et un ultime hommage à Jean-Pierre Bacri.

