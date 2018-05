La relève un canal plus vert avec Katarina Dear //09 04 2018

Katerina Dear a un projet de barges flottantes écolo sur le Canal Saint Martin (que vous pouvez consulter ICI). Pendant trente minutes, elle nous dit tout sur son projet, qui a été retenu lors d’une consultation organisée pour le budget participatif de la Ville de Paris. Elle nous dit tout depuis la naissance de cette idée, de son envie de changer la ville pour l’embellir et aussi de son engagement. Vivement que le projet devienne réalité !!! (elle parle aussi des prochaines étapes avant l’installation).

Pendant l’émission on a écouté Jeanne Moreau (elle nous manque) qui chantaient les petits ruisseaux

et aussi Jack Johnson Sunsets for somebody else