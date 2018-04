La relève : tout sur le cerveau avec G. de Lavilléon// 12 03 2018

Mais comment fonctionne notre cerveau ? Gaëtan de Lavilléon chercheur en neurosciences vient de créer un cabinet de conseil Cog’X. Il nous a raconté son parcours depuis sa passion pour les requins et sur la naissance de son intérêt pour le fonctionnement de nos cerveaux. Aujourd’hui, il étudie notamment comment le fonctionnement du cerveau s’adapte à l’apparition des nouveaux outils numériques, dans nos vies mais aussi au travail. C’est aussi passionnant qu’un voyage en territoire inconnu. En plus, il explique tout cela de façon très clair. Vous allez découvrir les pouvoirs fabuleux du cerveau (par exemple, saviez-vous que la nuit votre cerveau refait tous vos déplacements pour les mémoriser ?)

L’extrait de C’est pas sorcier sur le cerveau (attention des images peuvent choquer un public non averti… Louis-Julien si tu nous écoutes ;-))

et l’émission Cash investigation sur le neuromarketing (il paraît qu’on nous cache des choses et qu’on nous ment… il paraît hein …)

Et ce jour-là, on a écouté Clouds interprété par Human (parce que les humains ont un cerveau, on travaille l’air de rien)