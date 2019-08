La relève – Et bien surfez maintenant avec Joran Briand//29 07 19

Pour cette dernière de la saison ( et en attendant les rediffusions d’été), nous avons invité le designer et surfer Joran Briand. Il est notamment le responsable de la revue annuelle West is the best. Le troisième numéro qui venait de sortir est consacré à cette mer de surf : le Mexique. Oubliez Acapulco et ses plongeurs. direction la plage, les rouleaux et le surf. La revue s’intéresse aussi aux artistes et créateurs qui pratiquent le surf. Ce numéro de West is the best offre de belles rencontres. Comme cette interview à la radio avec Joran B. Allez y prenez la vague. Et passez un bon été…

Talking heads Burning down the house un choix de la liste de pré surf de Kelly Slater

Pour les personnes intéressées, Kelly Slater c’est lui et voilà comment il surfe… allez bonnes vacances. Rendez-vous en septembre.