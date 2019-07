La relève Souvenir d’un amour du futur O Kim & R Pupkin//01 07 19

Il est notamment photographe. Elle est notamment compositrice et chanteuse. Ils partagent de multiplier les talents et un projet commun d’abord exposé à la philharmonie de Paris et visible en juillet en Arles. Ils s’appellent Ruppert Pupkin et Oan Kim et ils ont imaginé une installation – Digital after love ou que restera-t-il de nos amours ?- Comme son nom l’indique, ce projet s’interroge sur ce qui restera des amours futurs au temps du numérique : quelques SMS, des images numériques aux pixels altérés…

Ce projet a été primé et crée dans le cadre du Prix Swiss Life à 4 mains.