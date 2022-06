Nicolas Pegon est l’auteur d’un roman graphique, entre roman noir et quête existentielle : Hound dog paru aux éditions Denoël Graphic. Le style de son dessin évoque une ligne claire assez sombre, dont voici la bande-annonce :

Il a réalisé un court-métrage d’animation documentaire consacré à Grant Sabin, The one after another

Pendant l’émission on a écouté Hound Dog chanté par Elvis Presley

et Tamino The first disciple