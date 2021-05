La relève S5E13 Tous complices de Benoit Marchisio (Ed Les Arènes) : livré à vélo mais pas délivrés

Tous complices est le premier roman de Benoït Marchisio, publié aux éditions Les arènes dans la collection Equinox, une collection consacrée au roman noir. Et tous complices l’est assurément. L’auteur y raconte avec force de détails le quotidien des livreurs de restaurants qui utilisent tous l’application d’une start-up, de l’odeur régnant au sein du sac cubique aux razzias organisées pour s’emparer de la nourriture à vélo.

Dans son roman, l’auteur suit Abel, un jeune étudiant qui commence par travailler pour gagner « un peu d’argent » pour aider sa mère. On croise au fil des pages d’autres personnages, comme Léna, la professeur d’histoire géographie qui a quitté l’éducation nationale et a créé une sorte de phalanstère égalitaire pour cycliste à vélo ou encore Yass, une jeune journaliste précaire sur une chaîne d’infos, Igor, un avocat de gauche idéaliste. Et puis il y a peut-être le vrai méchant de l’histoire : l’algorithme du système de livraison.