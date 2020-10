La Relève S4 J. Lopez et C. Montelez Angels in America 09 03

© Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française (recadrée par nos soins)

Angels in America est une pièce de théâtre de Tony Kushner, pièce qui est notamment devenue une série. Elle est une des premières à avoir abordé frontalement l’épidémie du SIDA. Elle est entrée en 2020 au répertoire de la Comédie française dnas une mise en scène et une adaptation d’Arnaud Desplechin.

La Relève a eu la chance de recevoir deux interprètres de cette version, Jérémy Lopez et Christophe Montenez. Une émission qu’on dédie évidemment à tous ceux qui sont morts de cette épidémie.

Pendant l’émission on a écouté Childish Gambino, This is America