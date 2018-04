La Relève Piano à bretelles avec Félicien Brut // 26 mars

Oubliez tous mais alors tous vos préjugés sur l’accordéon, celui qu’on appelait le piano à bretelles autrefois. Pendant une demie-heure, on a eu la chance et l’honneur de recevoir Félicien Brut, accordéoniste émérite et surtout formidable passeur.

Il joue merveilleusement aussi bien du tango argentin que de la musique classique. Il est passionnant à écouter qu’il parle ou qu’il joue. (bon : l’animateur normalement ne parle jamais de lui, mais je fais une exception : Merci Félicien, vous m’avez réconcilié avec cet instrument que j’ai subi pendant tant d’années, c’était pas gagné).

Félicien Brut est membre de deux ensembles : le pari des bretelles et avec le trio Astoria. Vous pouvez l’écouter en cliquant ICI

Bon, on a mis des petites kitcheries comme cette version culte de Popcorn par Yvette Horner

Mais Yvette Horner mérite beaucoup beaucoup mieux que ça, son jeu dans ce duo avec Boy George pourrait vous tirer des larmes… faites attention

Bon dans les années 90, on a voulu déringardiser l’accordéon en faisant de la House et c’était pire que tout