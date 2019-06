La releve photos préhistoriques avec R Dalla Porta // 03 06

Raphaël Dallaporta est un photographe après lequel on courait depuis un bon moment. Depuis qu’on avait découvert son travail au 104 à l’hiver 2018/2019 : une sublime installation qui nous plongeait dans la préhistoire dans la grotte Chauvet, au titre évocateur : l’inappropriable. Alors quand il a dit qu’il pouvait venir, on était ravi, d’autant qu’il venait d’obtenir un des prix les plus prestigieux : le prix Niépce-association gens d’images.

Entre le côté high tech de son travail (photographier dans un endroit ultra protégé) et sa réflexion et ses émotions d’homme qui a pû entrer dans un sanctuaire du passé, Raphael Dallaporta a exposé son travail, ses sources. Et on ne peut que vous encourager à le suivre de près. Et quelqu’un qui cite Robert Doisneau mérite d’être écouté..

Pour en savoir plus sur l’histoire de la découverte de la grotte Chauvet

Pendant l’émission, on a écouté The National et on vous invite à regarder ce clip tout en noir et blanc.