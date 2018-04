LA RELEVE : MAGIE DES MOTS AVEC MICHAËL HIRSCH // 26 02 2018

Si vous aimez le rire raffiné et accessible, courez au studio des champs-élysées (comme c’est Avenue Montaigne, vous pouvez allez faire vos courses chez les couturiers avant si vous vous organisez bien). Là après avoir emprunté un labyrinthe de couloirs, vous rejoindrez une jolie et petite salle de théâtre où Michaël Hirsch joue Pourquoi (il l’a joué déjà joué plus de 350 fois en France depuis la création).

Il est passé par Radio Campus Paris et on le remercie d’autant plus que ce jour là l’organisation était chaotique et absurde, comme certains de ses textes. Ciselés, ces derniers parlent de la langue et de ses paradoxes.

La bande annonce du spectacle :

Avec lui, on a parlé de Raymond Devos :

mais aussi de Chris Esquerre :

Ce jour-là, on a écouté un autre jongleur de mots : MC Solar

Merci à Zoé qui a réalisé cette émission de La Relève. c’était super. tu reviens quand tu veux même si faut pas le dire à Louis-Julien