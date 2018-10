La Relève – L’envers du vin avec I. Delaporte//21 10 2018

Ixchel Delaporte est journaliste et enquête depuis plusieurs années sur la pauvreté en France aujourd’hui. Un sujet qui l’a emmené à un endroit où on ne l’attendait peut être pas : le couloir de la pauvreté, en Gironde, à deux pas des châteaux les plus prestigieux qui font l’image de la France. Après y avoir passé plusieurs mois régulièrement, elle publie son enquête chez La Brune au Rouergue, avec ce titre en forme de jeu de mot : les raisins de la colère

Cette “admiratrice » de Florence Aubenas a rencontré les uns et les autres et livre un témoignage sobre du vin, de son économie et de ses enjeux. Car il n’y pas que la pauvreté qui est abordée dans ce livre, mais aussi la gestion écologique des terres, l’habitat ou encore le lobbying de certains pour éviter d’aller plus loin dans la prévention.

Si nous souhaitons que cette émission sera écoutée et partagée SANS modération, nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, et que le vin est un alcool comme un autre. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Sinon on a écouté celle qui certains adorent et d’autres descendent, Chris feat Dâm Funk, « Damn, dis-moi » et son vers mystérieux

« Tout mon corps me pique

C’est la salaison ».

L’extrait de début d’émission était Emmenez-moi de Charles Aznavour