La releve – A. Schneider & L. Dagognet l’amour en bulles //17 06

C’est la version BD et radical d’un homme une femme. L’une dessine, l’autre écrit. Ensemble, ils ont écrit Jolie Boxe, un roman graphique publié aux éditions payot graphic. A l’écriture presque lyrique et ultra romantique (au sens fort pas gnan gnang) répond le dessin de l’autre plutôt crû et trash. Et pourtant comme dans une histoire d’amour (qui chantait on à une époque finisse mal en général) les différences s’accordent et se renforcent. Ensemble ils sont venus dans le studio de La Relève pour parler de ce qui est leur première BD et on peut dire qu’on a autant adoré les recevoir que les lire.

Mais pourquoi ce titre ? parce que écrivent les auteurs c’est la seule situation où, avec la boxe, où quand une personne se rapproche de l’autre, l’autre ne recule pas …

Ce jour-là, on a écouté