La relève – Noël en famille et quelle famille J. Gassot//15 07 19

En plein mois de juillet, aux abords de la canicule, il nous a semblé évident d’inviter l’auteur d’un roman qui se déroule à Noël dans une station de sport d’hiver. Cela s’appelle La nuit ne dure pas (Editions Rivages) et l’écrivain dont c’est le troisième roman Jules GASSOT (on l’a écrit en gras pour que vous vous en souveniez où on vous en reparlera).

Paul, un quasi quadra hyper dépressif doit partir en vacances à la montagne pour Noël chez sa mère. Entre eux, c’est déjà pas très simple. Aussi quand ce duo décide de prendre le bus un soir de tempête de neige pour rejoindre la soeur de Paul pour le réveillon du 31 décembre, ça devient franchement très compliqué.

Le résultat est un roman aussi drôle avec des maximes qui claquent et évoquent les meilleurs moralistes. Paul est dépressif et comme certains dépressifs cela le rend hyper lucide sur le monde qui l’entoure. Lucide mais jamais cynique.

Pour le dire autrement, il voit tout ce qu’on s’ingénie à (se) cacher habituellement. Résultant, on lit un roman où on rit et on réfléchit… Vous comprenez qu’on a eu envie de savoir qui était Jules Gassot. Et on n’a pas été déçu. Au passage, on en profite pour plussoyer son choix : il faut lire Romain Monnery, notamment son dernier livre Ce n’est qu’un au revoir (editions au diable vauvert)