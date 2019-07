La Relève – Intello précaire ou startuper E. SCiarrino//06 05 19

Il y a un peu moins d’un siécle, Paul Nizan écrivait « j’ai 20 ans et je ne laisserai personne dire que c’est le plus âge de la vie ». A lire Emilio Sciarrino, il n’est pas sûr qu’en 2020, avoir 30 ans soit plus enviable. Marco vient de finir sa thèse de lettres sur la place des animaux dans la littérature du 19e siècle et il découvre la dureté de la vie professionnelle à l’heure de la startup nation.

Université sans débouchés, combines pour travailler pour un mandarin (ah le statut de l’auto-entrepreneur dévoyé) et vie amicale et amoureuse hyper précaire… Il y a bien un mouvement social du côté de la place de l’Odéon, Jour couché qui semble vouloir boulverser l’ordre établi. A la fois terrible dans son constat et brillant dans son style, Emilio Sciarrino joue avec les registres littéraires, Marco étant un lointain descendant des jeunes ambitieux des romans du 19e siècle (de Balzac à Flaubert en passant par Stendhal, mon chouchou).. et comme on l’a dit pendant l’émission ça rappelle irrésistiblement Un monde sans pitié de l’immense Eric Rochant (Le bureau des légendes c’est lui)’un film sorti en salles alors qu’Emilio Sciarrino était à peine né. On a raison quand on dit que les grands esprits se rencontrent.

