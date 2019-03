La Relève – I. Bergman L. Matton, face à face //11 03 2019

Léonard Matton est venu nous parler de théâtre. Durant l’hiver, il a monté dans différents théâtres parisiens, Face à face, l’adaptation d’un film peu connu d’Ingmar Bergman. Il a exposé sa démarche, l’intérêt de cette pièce.

On a parlé de l’actrice principale Emmanuelle Bercot -exceptionnelle de vérité – et d’un acteur chanteur Thomas Gendronneau (qui ne frissonne pas en l’entendant chanter Vivre ou survivre de Daniel Balavoine, n’a pas de coeur, ou l’a emmuré). On peut écouter ICI la version originale par Daniel Balavoine.

ça dure trente minutes, on parle aussi de la scène et de la vie, du théâtre immersif, du temps qui passe, de nous, de vous. de la vie…